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Более 7 тыс. автомобилей Audi отозвали в России
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Более 7 тыс. автомобилей Audi отозвали в России
Бизнес, 18:51
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Более 7 тыс. автомобилей Audi отозвали в России

Из-за возможных проблем с защитой электроники от влаги с российского рынка отзывают 7 095 автомобилей марки Audi, сообщается на сайте Росстандарта.

«На автомобилях Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенных в определенный период, возможно проникновение влаги в электронные компоненты. Это может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что отзыв касается машин, которые были проданы в период между 2012 и 2017 годами, их VIN-коды (*pdf) есть на сайте Росстандарта. Речь идет о моделях Audi A4, А5, А6 и Q5.

Машины, подлежащие отзыву, необходимо доставить в ближайшие дилерские центры для ремонта. Представители Audi сами свяжутся с их владельцами, однако водители могут лично проверить, попадает ли автомобиль под отзыв.

«На транспортных средствах будет проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и дополнительно будет выполнено обновление ПО блока управления двигателя», — заявили в Росстандарте, отметив, что владельцы автомобилей не будут платить за ремонт.

Теги: Audi , отзыв
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