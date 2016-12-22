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Мединский предложил назвать новый танк «Кобзарь»
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Мединский предложил назвать новый танк «Кобзарь»
Общество, 17:05
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Мединский предложил назвать новый танк «Кобзарь»

Глава Минкультуры Владимир Мединский на заседании оргкомитета «Победа» рассказал, что один из новых российских танков может получить имя танкиста Якова Кобзаря, Героя Советского Союза, передает ТАСС.

«Вот мы сейчас ищем имена для новых образцов военной техники, а какое звучное имя «Кобзарь» для нового образца бронетанковой техники», — заявил Мединский, добавив, что эту идею поддержали в Минобороны.

По его словам, такая инициатива появилась во время работы над сценарием фильмов «Несокрушимый» и «Т-34». Эксперты вспомнили о подвиге Кобзаря, который в ходе Курской битвы уничтожил 17 вражеских танков, в этом бою он погиб. Получил звание Героя Советского Союза посмертно.

Мединский отметил, что за последние годы Российское военно-историческое общество поспособствовало установке 235 памятников, стел и бюстов в 46 регионах и 18 зарубежных странах. В школах, где учились Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, появилось свыше 2 тыс. памятных досок.

Теги: Владимир Мединский , Танк , Герой Советского Союза
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