Заместитель Воробьева по инвестициям уйдет из правительства Подмосковья

Заместитель главы правительства Московской области Денис Буцаев покинет свой пост, рассказал РБК его знакомый и подтвердил источник в правительстве региона.
«Буцаев уходит из правительства», — пояснил один из источников, не назвав причин.
Буцаев работал в структурах правительства Подмосковья с 2013 года, тогда он был назначен на пост советника губернатора Андрея Воробьева, а потом занял должность министра инвестиций и инноваций. В 2014 года Буцаев стал заместителем губернатора, а с 2015 года совмещал этот пост с должностью министра инвестиций и инноваций.
После выборов в 2018 году Буцаев остался зампредом правительства, отвечающим за инвестиционную политику, внешнеэкономические связи, развитие сельского хозяйства, туризма, потребительского рынка и услуг.