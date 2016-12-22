Госдума приняла закон о любительской рыбалке

Госдума приняла рассматривавшийся с 2013 года закон о любительском рыболовстве, говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Согласно последней редакции документа, любительская рыбалка разрешается везде, кроме особо охраняемых территорий, мест производства аквакультуры и землях обороны и безопасности.

Исключения будут сделаны для некоторых участков на территории бассейнов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где рыбалка при помощи сетей будет открыта только в определенные периоды. При этом сети необходимо будет регистрировать и маркировать.

Ограничения, согласно документу, вводятся на подводную охоту в местах отдыха. Также запрещена рыбалка с помощью химических веществ, взрывчатки и электротока. Наконец, вводится понятие «суточной нормы улова», чтобы снизить нагрузку на водоемы около крупных населенных пунктов.

О необходимости убрать ограничения на любительскую рыбалку президент Владимир Путин заявил в 2011 году. Это произошло после принятия ​24 ФЗ «О рыболовстве», где было указано, что на 6,5 тыс. рыбопромысловых участках должна взиматься плата за рыбалку по специальным картам. В 2012 году Путин выступил и против введения карты рыболова.