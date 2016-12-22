В Японии иероглифом года во второй раз признали «бедствие»

Общественная организация Ассоциация проверки иероглифической грамотности Японии определила иероглиф уходящего 2018 года: им стало «бедствие». Выглядит он так: 災.
Как пояснили в ассоциации, этот иероглиф ассоциируется с июньским землетрясением во втором по величине городе страны Осаке (тогда погибли пять человек, пострадали более 400), а также с сильными наводнениями в ряде регионов страны в июне и июле (от них погибли более 200 человек).
Иероглиф определялся путем общего голосования. Из 193,2 тыс. голосов «бедствие» набрало больше всех — 20,8 тыс., или 10,8%.
災 уже становился иероглифом года в 2004 году, тогда это также объясняли землетрясениями и техногенными катастрофами.
В 2017 году организация выбрала иероглиф «север» (北), это объяснялось повышенной угрозой из-за северокорейских испытаний и напряженности между КНДР и США (Япония — ключевой союзник Вашингтона в Тихоокеанском регионе).