В Кировской области сошли с рельсов десятки вагонов с рудой

В Подосиновском районе Кировской области сошел с рельсов 31 грузовой вагон с рудой. Об этом сообщается на сайте Горьковской железной дороги.
«Причины схода выясняются. На месте работает комиссия Горьковской железной дороги», — говорится в сообщении.
Сход вагонов с бокситами произошел в 18:39 мск на перегоне Макуха — Лунданка, расположенного на неэлектрифицированном участке железной дороги из Кирова в Сусоловку.
В результате никто не пострадал, но ожидается задержка пассажирского поезда № 89, следующего из Воркуты в Нижний Новгород. Для устранения устранения последствий происшествия на место прибыли восстановительные поезда со станций Сольвычегодск и Киров. ГУ МЧС по Кировской области добавляет, что экологической угрозы также нет.
В связи со сходом вагонов Кировская транспортная прокуратура начала проверку, а на место происшествия выехала следственная группа и прокурор. Проверку также начало Приволжское следственное управление на транспорте СК России, передает «РИА Новости».