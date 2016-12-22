Экс-офицер Черноморского флота получил 14 лет тюрьмы за госизмену
Общество, 18:00
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Экс-офицер Черноморского флота получил 14 лет тюрьмы за госизмену
Бывший офицер Черноморского флота Леонид Пархоменко, обвиняемый в госизмене, приговорен к 14 годам колонии строгого режима, передает ТАСС.
Соответствующее решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Кроме того, Пархоменко лишен воинского звания.
Гособвинение требовало для бывшего офицера 15 лет тюрьмы.
Леонида Пархоменко задержали в Севастополе в ноябре 2016 года. ФСБ обвинила его в шпионаже в пользу Украины. Как заявили в службе, Пархоменко по заданию главного управления разведки Минобороны Украины собирал и передавал иностранной спецслужбе сведения о деятельности Черноморского флота, составляющие гостайну.
Пархоменко не признал себя виновным.