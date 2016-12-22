«Интерфакс» сообщил о нештатном пуске ракеты в Астраханской области

На военном полигоне Капустин Яр в Астраханской области 9 декабря при проведении ракетных пусков произошла нештатная ситуация, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, несколько ракет были запущены удачно, а с одной из них возникли неполадки. «Она могла упасть на территории полигона, не достигнув цели», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате неудачного пуска никто не пострадал, на земле повреждений нет.

Видео: Samuel Jackson / YouTube

Как сообщает портал Avia.pro, речь идет о зенитной ракете комплекса С-300 «Фаворит», которая разорвалась в воздухе во время учебного пуска и упала. Отмечается, что из-за взрыва произошел разброс поражающих элементов. Это привело к сильному пожару. Издание также опубликовало видеозапись произошедшего.

В управлении пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области РБК посоветовали обратиться за комментарием в Минобороны.

РБК направил запрос в Минобороны России.