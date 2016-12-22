В Риме на заводе по переработке мусора произошел пожар

На заводе по переработке мусора на севере Рима в ночь на 11 декабря произошел крупный пожар, сообщает Roma Today.
Площадь пожара составила около 2 тыс. кв. км, возгорание было зафиксировано около 4:20 по местному времени (6:20 мск). К тушению пожара привлекли 12 пожарных расчетов, сейчас ликвидируют последние очаги возгорания.
В социальных сетях опубликовано фото столба черного дыма, который видно из соседних районов. Люди жалуются на запах гари.
Власти муниципалитета, где произошел пожар, советуют местным жителям не открывать окна, а школам — не выпускать детей на улицу на прогулку.
Точные причины пожара пока не установлены. По факту происшествия прокуратура начала проверку.
Как сообщает L'Espresso, завод работал с нарушением правил. В 2015 году власти уже обещали закрыть его, передает Corriere.