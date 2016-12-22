В Москве задержали подозреваемых в похищении 10 млн руб. у пенсионеров

В Москве сотрудники полиции и Росгвардии задержали восемь человек, подозреваемых в списании со счетов пенсионеров более 10 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным МВД, пострадавшие — пожилые люди, живущие в Юго-Западном округе Москвы. Задержанные звонили им на мобильные телефоны, представлялись сотрудниками одного из банков, сообщали о попытке кражи денег с их карт. Затем они просили потерпевших сообщить данные банковских карт, после чего со счетов пенсионеров похищались все деньги.

В кол-центрах и по местам проживания задержанных проведены обыски. Фигурантов подозревают в более чем 60 преступлениях. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В июле 2017 года МВД сообщило, что в Хабаровске задержали троих человек за похищение у пенсионеров более 1 млн руб. Мошенники обзванивали жителей города и представлялись их родственниками, попавшими в беду, и сообщали, что им срочно нужна крупная сумма денег.