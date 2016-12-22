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«Просвещение» убрало из учебника истории фразу о захвате Амурской области
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«Просвещение» убрало из учебника истории фразу о захвате Амурской области
Общество, 11:41
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«Просвещение» убрало из учебника истории фразу о захвате Амурской области

Издательство «Просвещение» исправило учебник истории для восьмого класса, в котором говорилось, что в XIX веке Россия захватила у Китая Амурскую область. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Просвещения».

«При доработке в учебник А.С.Медякова, Д.Ю.Бовыкина «История. Новое время. Конец XVIII–XIX вв.» для восьмого класса уже была внесена правка относительно фразы, вызвавшей резонанс. В новый федеральный перечень был подан обновленный учебник», — заявили в издательстве. Фразы о захвате Россией Амурской области в нем нет.

В «Просвещении» также сообщили, что учебник в старой редакции был в предыдущем федеральном перечне, который действует и сейчас.

Ранее издание «Амур.Инфо» сообщило, что к ним обратился житель Благовещенска, который прочитал в параграфе учебника, посвященном истории Китая XIX века, фразу «Россия захватила Амурскую область, Франция — часть вассального Китаю Вьетнама, Япония — некоторые острова». «Даже на просторах интернета нигде не видел формулировки. Зачем формировать четкое мнение у детей, что мы живем на захваченной территории», — заявил собеседник издания.

В руководстве гимназии №1 в Благовещенске, которая использовала этот учебник, ТАСС сообщили, что не планируют менять его из-за одной неудачной фразы.

В Министерстве образования и науки Амурской области считают, что гимназия не нарушила закон, используя учебник, поскольку он есть в федеральном перечне.

Теги: учебник , издательство «Просвещение»
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