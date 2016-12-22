В московском метро назвали причины сбоев на двух линиях

Причиной задержки поездов на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки, который произошел утром 11 декабря, стала высадка двух поездов из-за удержания дверей, сообщили РБК в пресс-службе Московского метрополитена.
«Продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места. Правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров и проверить двери и дверные механизмы», — пояснили там.
На Замоскворецкой линии движение поездов от «Орехово» до «Автозаводской» было нарушено по техническим причинам. «Один из поездов мы были вынуждены убрать с линии. Сейчас он проходит проверку», — сообщили в пресс-службе.
Сейчас, по данным пресс-службы, движение по всем линиям метро идет по графику.
Из-за сбоя утром 11 декабря поезда по Таганско-Краснопресненской линии следовали с увеличенными интервалами. Также были увеличены интервалы на Замоскворецкой линии от «Орехово» до «Автозаводской».