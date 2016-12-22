Morgan Stanley потребовал взыскать с двух компаний 2,87 млрд руб.

Холдинг «Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед» подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с ООО «Астрахань-нефть» и ООО «НК Энергия» (обе компании базируются в Астрахани) более 2,87 млрд руб. Из документов, размещенных в картотеке арбитражных судов, следует, что исковое заявление было подано 7 декабря.

В качестве третьих лиц при рассмотрении дела в картотеке заявлены астраханская Южная нефтяная компания, кипрская «Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед» и зарегистрированная на Каймановых островах JPM Partners Limited.

К рассмотрению судом иск «Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед» пока не принят.

В конце ноября в Арбитражный суд Астраханской области также был подан иски «Морган Стэнли Бэнк» к ООО «Астрахань-нефть» и ООО «НК Энергия». Позднее суд своим определением оставил иск без движения до 9 января 2019 года.