Россия заняла шестое место по привлекательности для иностранных студентов

Россия стала одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов, следует из данных Института статистики ЮНЕСКО. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Проекта 5-100».

Первое место в рейтинге заняли США. На них пришлось 19% общемировой студенческой мобильности. Великобритания заняла второе место (8%), третье — Австралия (7%). Места с четвертого по шестое заняли Франция, Германия и Россию. На каждую из этих трех стран пришлось 5% мировой студенческой мобильности.

В 2016 — 2017 учебном году в университетах России проходили обучение 313 тыс. иностранных граждан. Отмечается, что с 2004 года число иностранных студентов в России увеличилось более чем в 3 раза. Отмечается, что этому способствовало заключение соглашений о ​взаимном признании дипломов с некоторыми зарубежными странами.

К 2025 году планируется вести число иностранных студентов в российских вузах и учреждениях среднего профессионального образования до 710 тыс. человек.

В августе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал вывести Россию в первую десятку в мире по качеству образования. На решение этой задачи глава кабмина отвел шесть лет.

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