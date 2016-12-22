Суд отклонил иск «Гринпис» о запрете строительства «Северного потока-2»

Московский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск НКО «Совет Гринпис» (юридическое лицо Greenpeace в России) о запрете строительства газопровода «Северный поток-2» в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Совет Гринпис» просил запретить строительство газопровода по территории природного заказника Кургальский траншейным способом. Как считает организация, в результате строительства на территории заказника будет вырублен лес, уничтожен напочвенный растительный покров, нарушена среда обитания животных, занесенных в Красную книгу.

Организация планирует оспорить решение суда и подать апелляцию в конце декабря 2018 года или в январе 2019-го, заявил ТАСС руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис России» Михаил Крейндлин.

14 марта Верховный суд оставил без удовлетворения жалобу «Гринпис России» о признании незаконным нового положения о Кургальском заказнике. В соответствии с документом, на территории заказника разрешается строительство линейных объектов, в частности трубопровода.

Кургальский заказник включает в себя Кургальский полуостров, несколько островов и часть акватории Финского залива. Здесь водятся редкие птицы и млекопитающие, 15 видов произрастающих в заказнике растений отнесены к исчезающим.