В Мордовии неизвестный открыл стрельбу в храме

В Мордовии в ночь на 10 декабря неизвестный проник в закрытый храм в Краснослободском районе и открыл стрельбу из ружья. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Есть ли пострадавшие, собеседник не уточнил.

По данным источника «Интерфакса», стрелявший — местный житель, он задержан. При попытке убежать он ранил ножом сотрудника полиции. Как заявил собеседник агентства, полицейский госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Инфо-РМ» отмечает, что инцидент произошел в церкви святых бессребреников Космы и Дамиана в селе Мордовские Парки. Мужчина возвращался с охоты. По данным издания, к церкви его привели следы кабана.

В пресс-службе МВД Республики Мордовия отказались комментировать РБК информацию об инциденте.