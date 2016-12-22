Кабмин расширил список включенных в программу госгарантий заболеваний

Правительство расширило список редких заболеваний, включенных в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

Также, по словам Медведева, правительство установило срок проведения компьютерной томографии для пациентов с онкозаболеваниями. Кроме того, премьер ​подписал постановление о расширении списка жизненно важных лекарств с 699 до 735.

Правительство одобрило программу госгарантий бесплатного оказания россиянам медицинской помощи на 2019–2021 годы, сообщил Медведев. «Когда люди приходят в государственную клинику, они вправе рассчитывать на качественные медицинские услуги, которые должны оказываться бесплатно, причем по всей номенклатуре услуг, которые прямо установлены соответствующим стандартом», — добавил глава правительства.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, общий объем реализации программы госгарантий на 2019–2021 годы оценивается в 8,6 трлн руб. «Только по 2019 году увеличение ассигнований составит 500 млрд, включая средства, которые будут направлены на оказание гражданам онкологической помощи», — сообщила Голикова.