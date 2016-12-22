Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,95 66,05 EUR Нал. 76,38 75,45 USD Бирж. 66,43 +0,03 EUR Бирж. 75,88 +0,13 USD ЦБ. 66,24 -0,68 EUR ЦБ. 75,71 -0,37 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3582,10 +64,40 IMOEX 2410,12 -0,87% RTSI 1142,72 -1,31% Brent 61,24 -3,15% DJIA 24388,95 -2,24% Nasdaq 6969,25 -3,05%
Домодедово получил тягач на базе танка Т-72 для эвакуации самолетов
Лента новостей
Роналду заявил о желании увидеть Месси в чемпионате Италии 15:43, Спорт Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 15:40, РБК и Barilla Идея по инвестированию: что делать с токеном VIBE 15:38, Крипто Наблюдатели ОБСЕ отметили отсутствие нарушений на выборах в Армении 15:34, Политика Кабмин расширил список включенных в программу госгарантий заболеваний 15:26, Общество Идеи и предметы искусства ресторатора Александра Орлова 15:25, Стиль Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 36 позиций 15:24, Общество Глава РФПИ оценил доходы бюджета от соглашения ОПЕК+ в 6 трлн руб. 15:22, Финансы Как будут праздновать Рождество в Москве 15:17, РБК и Путешествие в Рождество Летевший в Уфу самолет вынужденно сел в Екатеринбурге 15:16, Общество Как накопить деньги: 11 базовых правил 15:10, Pink Домодедово получил тягач на базе танка Т-72 для эвакуации самолетов 15:09, Технологии и медиа Правительство запретило продавать «Боярышник» дешевле алкоголя 15:06, Экономика Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 15:00, РБК и EXMO 10 квартир для миллиардеров на Бульварном кольце 14:56, Недвижимость Минтранс предложил не досматривать ручную кладь пассажиров при пересадке 14:55, Общество Додона в пятый раз отстранили от обязанностей президента 14:55, Политика 10 квартир для миллиардеров на Бульварном кольце 14:52, Недвижимость Сенцова решили перевести из медчасти в отряд колонии 14:50, Общество Что будет с курсом биткоина в ближайшие недели 14:42, Крипто Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 14:32, РБК и Thomson Reuters «Адмиралтейские верфи» назвали причину пожара на ледоколе 14:32, Общество В Германии из-за забастовки железнодорожников остановились поезда 14:31, Общество Глава ОСК оценил стоимость диверсификации в ₽99 млрд 14:28, Политика Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии 14:27, Общество Совет ЕС ввел санкции против главы ЛНР и еще восьми человек 14:26, Политика Финансовая разведка узнала о переводе $15 млн племяннику экс-губернатора 14:03, Общество Как приготовить стейк-салат в стиле Юго-Восточной Азии 13:56, РБК и Белая Дача
Домодедово получил тягач на базе танка Т-72 для эвакуации самолетов
Технологии и медиа, 15:09
0
Домодедово получил тягач на базе танка Т-72 для эвакуации самолетов

Московский аэропорт Домодедово получил от «Ростеха» бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1), созданную на базе танка Т-72, для эвакуации самолетов. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

По словам директора аэропорта, тягач способен проложить эвакуационные пути на любой местности, включая лесистую, буксировать двухпалубный самолет и другие объекты весом до 125 т.

«Домодедово демонстрирует, что у военных разработок есть большой потенциал гражданского применения», — отметил индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов. Он выразил надежду, что такие тягачи скоро появятся и в других аэропортах России.

Согласно опубликованным "Ростехом" характеристикам, тягач весит 41 т, он оснащен стреловым краном, способным поднять 12 т. Также в машине есть грузовая платформа и электросварочная аппаратура.

В Домодедово сообщили, что два специалиста аэродромной службы уже прошли соответствующую подготовку ​для управления БРЭМ-1.

Теги: Домодедово , поставка , Танк , эвакуация , самолеты
Главное
Почти 25% российских врачей получали указания навязывать платные услуги Общество
Материалы по теме
В Домодедово задержали организаторов незаконной свалки Общество
Домодедово на низком старте: кто ведет переговоры о покупке аэропорта Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter