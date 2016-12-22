Домодедово получил тягач на базе танка Т-72 для эвакуации самолетов

Московский аэропорт Домодедово получил от «Ростеха» бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1), созданную на базе танка Т-72, для эвакуации самолетов. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

По словам директора аэропорта, тягач способен проложить эвакуационные пути на любой местности, включая лесистую, буксировать двухпалубный самолет и другие объекты весом до 125 т.

«Домодедово демонстрирует, что у военных разработок есть большой потенциал гражданского применения», — отметил индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов. Он выразил надежду, что такие тягачи скоро появятся и в других аэропортах России.

Согласно опубликованным "Ростехом" характеристикам, тягач весит 41 т, он оснащен стреловым краном, способным поднять 12 т. Также в машине есть грузовая платформа и электросварочная аппаратура.

В Домодедово сообщили, что два специалиста аэродромной службы уже прошли соответствующую подготовку ​для управления БРЭМ-1.