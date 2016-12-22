В Москве задержали школьников за проезд в кабине машиниста поезда метро

В Москве задержали подростков, которые проникли в кабину машиниста поезда на станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Инцидент произошел 9 декабря около 16:10 мск. По словам Мышляева, двое школьников 14 и 15 лет проникли в кабину машиниста в последнем вагоне поезда, следовавшего от станции «Таганская» к «Пролетарской».
Подростков задержали и доставили в комнату полиции. Поскольку задержанные не достигли возраста административной ответственности, в отношении их законных представителей возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних), заявил Мышляев.