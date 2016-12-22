Израиль присоединился к группе по борьбе с финансовыми злоупотреблениями

Израиль стал членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщается на сайте организации.
Эксперты FATF также опубликовали аудиторский отчет, посвященный ситуации в стране. Авторы доклада отметили усилия властей Израиля по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием нелегального капитала, а также политику конфискации денег, полученных преступным путем.
Как отмечает газета Israel Hayom, вступление в организацию позволит Израилю влиять на политику FATF и разработку мер по борьбе с финансированием терроризма, улучшить международный статус государства и позиционировать израильскую экономику как безопасную для инвесторов.
FATF была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки». Это основной международный институт, занимающийся разработкой и внедрением международных стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В состав организации, помимо Израиля, входят еще 35 государств. Россия присоединилась к FATF в 2003 году.