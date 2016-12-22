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В Германии из-за забастовки железнодорожников остановились поезда
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В Германии из-за забастовки железнодорожников остановились поезда
Общество, 14:31
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В Германии из-за забастовки железнодорожников остановились поезда

В Германии забастовка железнодорожников, требующих повышения зарплат, парализовала движение поездов по всей стране. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.

Так, согласно объявлению железнодорожного оператора Deutsche Bahn, 10 декабря было прекращено движение поездов дальнего следования, а также пригородных и грузовых поездов. Забастовка железнодорожников началась в 05:00 (07:00 мск) по местному времени и длилась до 09:00 (11:00 мск).

Оператор уточнил, что поезда не ходят в Нюрнберге, Вюрцбурге, Мюнхене, Берлине, Баварии и Баден-Вюртемберге. В Deutsche Bahn рекомендовали пассажирам отложить свои поездки и поменять билеты с 10 на 11 декабря.

Бастующие заявили, что если руководство не прислушается к их требованиям, они проведут новые акции.

Теги: Германия , забастовка , железная дорога , поезда
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