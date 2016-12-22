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Замминистра строительства Бурятии задержан по делу о домах для сирот
Общество, 11:10
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Замминистра строительства Бурятии задержан по делу о домах для сирот

Замминистра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Сергей Рыбальченко задержан по обвинению в превышении должностных полномочий при приемке жилья, построенного для детей-сирот. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления СК.

По версии следствия, Рыбальченко подписал акт приемки 254 жилых помещений в селе Сотниково Иволгинского района, построенных с нарушением строительных норм и непригодных для проживания.

Кроме того, в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) задержан предприниматель Сергей Домшоев, который занимался строительством домов. Ему предъявлено обвинение в хищении более 195 млн руб.

Как сообщает СК, в 2015 году минстрой Бурятии в рамках госпрограммы планировал покупку жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Домшоев зарегистрировал ряд своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей, а затем участвовал в торгах, по итогам которых заключил с министерством строительства Бурятии госконтракты на возведение более 250 жилых помещений. После этого предприниматель организовал строительство домов, которые из-за нарушений строительных норм и правил оказались непригодными для жилья.

СК полагает, что дома были построены для создания видимости исполнения условий госконтракта. Должностные лица минстроя подписали акты приема построенных помещений, после этого на расчетные счета предпринимателя перечислили сумму, предусмотренную контрактом.

Оба уголовных дела объединены в одно производство.

Теги: Следственный комитет , Бурятия
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