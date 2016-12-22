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Роспотребнадзор дал советы по выбору сладких новогодних подарков
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Роспотребнадзор дал советы по выбору сладких новогодних подарков
Общество, 10:44
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Роспотребнадзор дал советы по выбору сладких новогодних подарков

Перед Новым годом Роспотребнадзор дал советы, как приобрести качественный сладкий подарок для детей. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Для того, чтобы выбрать безопасный для ребенка подарок, следует воздержаться от покупки сладостей, содержащих пищевые добавки, консерванты, гомогенизированные жиры и масла. Также следует помнить, что некоторые ингредиенты могут вызывать аллергию, например, арахис или абрикосовая косточка. Специалисты отметили, что детям лучше не дарить карамель и конфеты, в состав которых входит 0,5% этанола.

Среди безопасных и полезных кондитерских изделий Роспотребнадзор назвал галетное печенье, которое врачи рекомендуют при проблемах ЖКТ, шоколадные конфеты, которые в небольших количествах содержат витамины и актиоксиданты, зефир и пастилу, которые не содержат жиров и являются диетическими продуктами.

«Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами», — заключили в ведомстве.

Теги: Роспотребнадзор , рекомендации , подарки , Новый год
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