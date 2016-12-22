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Регионы с ростом экономики получат от правительства «премию» в ₽20 млрд
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Регионы с ростом экономики получат от правительства «премию» в ₽20 млрд
Политика, 08:21
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Регионы с ростом экономики получат от правительства «премию» в ₽20 млрд

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился поощрить субъекты России за высокие темпы роста экономического потенциала территорий. Соответствующий документ размещен на сайте правительства страны.

Согласно пояснительной записке, правительство провело оценку эффективности работы местных органов власти по наращиванию экономического потенциала субъектов, после чего между 40 лидирующими регионами были распределены гранты.

«Гранты в размере 19,96 млрд рублей распределены между этими 40 субъектами Федерации», — говорится в сообщении. Уточняется, что средства на данные цели предусмотрены в федеральном бюджете. 

В распоряжении говорится, что Камчатский край, Белгородская и Сахалинская области возглавили рейтинг субъектов России по росту экономики. Им были выделены гранты в 930 млн руб., 990 млн руб., 882 млн руб., соответственно. 

Теги: Дмитрий Медведев , распоряжение , поощрение , субъекты РФ , экономический рост
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