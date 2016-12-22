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Музыканта группы Animal ДжаZ задержали в Пулково за контрабанду наличных
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Музыканта группы Animal ДжаZ задержали в Пулково за контрабанду наличных
Общество, 00:46
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Музыканта группы Animal ДжаZ задержали в Пулково за контрабанду наличных

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники таможни задержали участника рок-группы Animal ДжаZ Сергея Кивина по подозрению в попытке нелегально перевезти через границу денежную сумму, превышающую максимально допустимую к вывозу в наличных. Об этом пишет «Фонтанка».

Артист рассказал изданию, что он собирался вылететь в Израиль. При себе у него были $10 тыс. и 68 тыс. руб. наличными.

«О том, что его рубли лишние, и его с ними не пропустят через границу, барабанщик знал», — утверждает «Фонтанка», отметив, что физическое лицо не может без декларации провезти с собой больше $10 тыс.

Кивин рассказал, что перед входом в зеленый коридор положил личные вещи на ленту и спросил сотрудницу таможни, можно ли ему сходить положить оставшиеся деньги на карту. После получения положительного ответа музыкант сделал шаг в зеленый коридор, где его сразу же попросили выложить наличные.

По его словам, сотрудники таможни отсчитали 68 тыс. руб., а затем запечатали их в пакет, чтобы прикрепить к делу в качестве вещдока.

​Представитель Animal ДжаZ Мария Минина рассказала RT, что музыканта заподозрили в попытке контрабанды денег. Она уточнила, что барабанщик собирался положить в банкомат деньги сразу после сдачи негабаритного багажа.

«Сотрудница таможни дала добро на вход в таможенную зону с этими деньгами (Сергей предупредил ее, что ему понадобится выйти из зоны после сдачи багажа, чтобы дойти до банкомата и положить наличные на карту), но сделав после этого один шаг, он был задержан», — сказала Минина.

По ее словам, сейчас в музыкальной группе ожидают дальнейшего разбирательства и занимаются поиском юриста.

Теги: музыкант , барабанщик , контрабанда
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