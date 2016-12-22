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В Симферополе при устранении аварии на водоводе погиб человек
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В Симферополе при устранении аварии на водоводе погиб человек
Общество, 13:37
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В Симферополе при устранении аварии на водоводе погиб человек

В Симферополе во время проведения ремонтных работ после аварии на водоводе погиб мастер. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУП «Вода Крыма».

«[Погиб] в результате несчастного случая», — уточнили в пресс-службе, добавив, что в настоящий момент по данному факту проводятся следственные действия.

В «Воде Крыма» рассказали, что авария произошла в центре города — на пересечении улиц Севастопольской и Чехова. Тем не менее​ пресс-служба не смогла уточнить точное число оставшихся без воды симферопольцев. По их данным, это меньше, чем половина жителей города.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Симферополя отметили РБК, что в настоящий момент на месте аварии работает бригада водоканала. «Ориентировочно устранят в течение дня», — сказала оператор ЕДДС.

По данным администрации города, ограничено водоснабжение 13 улиц.

Теги: Симферополь , авария , вода , погибший
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