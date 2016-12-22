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Директор Лещенко опроверг информацию о срочной госпитализации артиста
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Директор Лещенко опроверг информацию о срочной госпитализации артиста
Общество, 10:11
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Директор Лещенко опроверг информацию о срочной госпитализации артиста

Народный артист России Лев Лещенко обращался за медицинской помощью, но никакой опасности для его здоровья нет, сообщил РБК концертный директор артиста Олег Дмитриев.

«Он мне позвонил и сказал, что плохо себя чувствует. И он прямо на машине к врачам направился», — отметил он, опровергнув информацию о том, что артиста забрали на скорой помощи.

По словам Дмитриева, Лещенко «жутко переутомился» из-за напряженного графика выступлений. Врач осмотрели артиста, сделали ему укол и рекомендовали остаться до утра в медучреждении.

Концертный директор добавил, что в настоящее время Лещенко в форме, «никаких опасностей нет, все хорошо».

Сам певец рассказал «РИА Новости», что после госпитализации «чувствует себя нормально» и что он будет выступать на концерте памяти композитора Владимира Шаинского в Кремлевском дворце в понедельник, 10 декабря.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал об экстренной госпитализации артиста из концертного зала «Мир» в Москве.

Теги: Лев Лещенко , госпитализация , опровержение
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