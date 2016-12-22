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В Барнауле запустили отопление более чем в 240 домах после аварии
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В Барнауле запустили отопление более чем в 240 домах после аварии
Общество, 09:55
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В Барнауле запустили отопление более чем в 240 домах после аварии

В Барнауле коммунальные службы восстановили отопление в 241 доме после прорыва теплотрассы 8 декабря. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

По данным комитета ЖКХ Барнаула, тепло начало поступать в жилые дома в 09:00 по местному времени (05:00 мск), а к 12:00 (08:00) отопление было запущено в 241 доме.

«К теплоснабжению подключены 31 многоквартирный дом, 210 частных жилых домов два детских сада, две школы, колледж и общежитие», — отметили в мэрии.

Администрация города также подчеркнула, что контроль температурного режима в зданиях усилен.

Ранее власти города сообщали, что ночью 8 декабря в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Так, на улице Водопроводной прорвалась теплотрасса диаметром 325 мм. В результате отопление было отключено в 55 многоквартирных жилых домах, частном секторе, двух детских садах, двух школах, трех медицинских учреждениях и четырех административных зданиях.

Теги: Барнаул , отопление , восстановление
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