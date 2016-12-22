В Барнауле запустили отопление более чем в 240 домах после аварии

В Барнауле коммунальные службы восстановили отопление в 241 доме после прорыва теплотрассы 8 декабря. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
По данным комитета ЖКХ Барнаула, тепло начало поступать в жилые дома в 09:00 по местному времени (05:00 мск), а к 12:00 (08:00) отопление было запущено в 241 доме.
«К теплоснабжению подключены 31 многоквартирный дом, 210 частных жилых домов два детских сада, две школы, колледж и общежитие», — отметили в мэрии.
Администрация города также подчеркнула, что контроль температурного режима в зданиях усилен.
Ранее власти города сообщали, что ночью 8 декабря в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Так, на улице Водопроводной прорвалась теплотрасса диаметром 325 мм. В результате отопление было отключено в 55 многоквартирных жилых домах, частном секторе, двух детских садах, двух школах, трех медицинских учреждениях и четырех административных зданиях.