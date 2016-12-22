Коми заявил о следствии в отношении 4 американцев по «российскому делу»
Политика, 05:49
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Коми заявил о следствии в отношении 4 американцев по «российскому делу»
ФБР ведет расследование в отношении четырех граждан США по делу о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, заявил экс-глава ФБР Джеймс Коми. Об этом сообщает Reuters:
«Мы начали расследование в отношении четырех американцев, чтобы выяснить какие-либо их связи с попыткой России вмешаться [в выборы 2016 года]», — сказал он.
Имена этих людей он не знал.
Президент США Дональд Трамп уволил Коми в мае 2017 года.
Расследвоание относительно возможного вмешательства России в выборы 2016 года, в результате которых президентом стал Трамп. ведется с начала 2017 года. Однако явных доказательств российского вмешательства или помощи Москвы Трампу в президентской гонке предоставлено не было.