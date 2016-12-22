СК возбудил дело против экс-министра экономики Астраханской области

Управление следственного комитета по Астраханской области возбудило в отношении местного жителя уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Следователи выяснили, что местный житель, будучи конкурсным управляющим организации, с 2015 по 2017 годы реализовал ее имущество стоимостью свыше 114,5 млн руб. в пользу своего близкого друга по заниженной цене в размере 12 млн руб. Последний организовал проведение торгов с нарушениями и обеспечил победу своего друга. Действия конкурсного управляющего неоднократно обжаловались в суде. Подозреваемый, по данным СКР, представлял в качестве доказательств фальсифицированные документы.
Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального управления СКР, подозреваемым бывшим управляющим конкурсной организации является экс-министр экономики Астраханской области Алексей Попов.ю
Расследование уголовного дела продолжается.