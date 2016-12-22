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Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения
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Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения
Общество, 11:48
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Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 84-летием. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Вас по праву считают актрисой редкого таланта и обаяния, искренним, душевно щедрым человеком. <...> Каждая Ваша роль — уникальна», — заявил Путин.

Он отметил высокий профессионализм актрисы, ее преданность актерскому делу и неустанный творческий поиск.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Среди наиболее известных работ актрисы в кино — роли в таких фильмах, как «Соломенная шляпка», «Агония», «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Сталкер», «Жестокий романс», «12 стульев».

Также народная артистка СССР в разные годы служила в Театре имени Комиссаржевской, Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета и Большом драматическом театре имени Г.А.Товстоногова.

Теги: Владимир Путин , Фрейндлих , день рождения , поздравление
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