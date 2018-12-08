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В Госдуму внесен законопроект об усилении контроля в сфере драгметаллов

Министерство финансов России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает снятие ограничений на проведение государственных проверок в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. Об этом сообщается на сайте правительства.

Авторы законопроекта предложили проводить в отношении юридических лиц и предпринимателей в отрасли плановые проверки два и более раза в три года.

Согласно пояснительной записке, целями законопроекта являются совершенствование госконтроля в данной сфере, совершенствование нормативно-правового регулирования в отрасли и сокращение теневого сектора рынка изделий из драгметаллов и камней.

В настоящее время государственная проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этой сфере осуществляется не чаще одного раза в три года, что дает недобросовестным участникам рынка возможность выйти из-под госконтроля за счет перерегистрации в течение трехлетнего периода.

Согласно анализу, проведенному Минфином, нелегальный объем оборота драгметаллов и камней увеличился из-за того, что государство не имеет возможности проводить более частые плановые проверки.

Теги: Госдума, законопроект, кабмин, контроль, драгметаллы
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