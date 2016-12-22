Японский парламент разрешил использовать иностранную рабочую силу

Парламент Японии принял законодательные поправки, согласно которым в апреле 2019 года будет снят запрет на использование в стране иностранной рабочей силы. Об этом сообщает Kyodo.

Согласно сообщению, принятое решение является «важным политическим сдвигом» в стране, где ранее рабочие визы выдавались иностранным гражданам с профессиональными знаниями и высокой квалификацией, таким как врачи, юристы и учителя. Теперь новая визовая система позволит нанимать иностранных рабочих примерно в 14 секторах, включая строительство, сельское хозяйство, сестринское дело.

Как передает Kyodo, данное решение было принято ввиду нехватки рабочей силы на фоне старения населения Японии и падения рождаемости.

В рамках новой визовой системы будут созданы два статуса для иностранных рабочих. Рабочие с визой 1-го типа будут заниматься работой, не требующей высоких профессиональных навыков и знаний. Их виза будет действительна в течение пяти лет, и для ее получения будет необходимо сдать экзамены по японскому языку и техническим специальностям.

От рабочих с визой 2-го типа будут требовать навыки высокого уровня. Соответственно, они будут должны сдать более сложные экзамены.

Рабочие с визой 1-го типа будут задействованы во всех 14 секторах, в то время как рабочих с визой 2-го типа привлекут в две сферы — строительство и судостроительство. Еще одним важным отличием между ними является то, что рабочие с визой 1-го типа не смогут привезти членов своей семьи в Японию, тогда как виза 2-го типа будет предоставлять данную возможность.

​По оценкам японского правительства, в 2019 году страна примет до 47,5 тыс. иностранных рабочих с визой 1-го типа.

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