В Южной Корее при сходе поезда с рельсов пострадали 14 человек

Скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов после отправки из южнокорейского города Каннын, 14 человек пострадали, пишет Yonhap со ссылкой на представителя Корейской национальной железнодорожной корпорации (KORAIL).

Авария произошла в 7:30 по местному времени (01:30 мск), в поезде было 198 человек. Перед тем как сойти с рельсов он ехал на скорости около 103 км/ч.

14 пострадавших доставили в близлежащие больницы, никто из них не получил серьезных травм, остальных пассажиров доставили к другим железнодорожным станциям на автобусах.

Одна из пассажирок заявила агентству, что людей с поезда забрали только спустя 50 минут после того, как он сошел с рельсов.