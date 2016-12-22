В Росрыболовстве заявили о двукратном падении цен на икру
Общество, 06:44
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В Росрыболовстве заявили о двукратном падении цен на икру
В декабре икра горбуши в России подешевела вдвое из-за рекордных объемов улова, рассказал журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает «РИА Новости».
«Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тысяч тонн», — сказал он.
Ранее заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов говорил, что в 2018-ом в России могут поставить рекорд по объемам вылова рыбы, этот показатель может превысить 5 млн т.
По данным Росстата, в ноябре цены на икру лососевых снизились на 1,8%.