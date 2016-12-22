Умер экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур

Бывший президент Колумбии Белисарио Бетанкур умер в больнице в возрасте 95 лет, сообщает Reuters со ссылкой на медучреждение.

Причину смерти в больнице не назвали. В то же время, по данным El Universal, Бетанкур был госпитализирован из-за осложнения, вызванного заболеванием почек, которое он перенес несколько месяцев назад.

Бетанкур родился в 1923 году в семье текстильного рабочего. Он учился в семинарии, но был отчислен. Позже он поступил в Понтификальный боливарский университет, где изучал право и экономику.

Он участвовал в президентских выборах в 1970 году, но набрал только 10,9% голосов и занял третье место. Победить ему удалось в 1983 году, тогда за него проголосовали 46,62% избирателей. Став президентом, Бетанкур вел переговоры с многими вооруженными повстанческими группировками и в августе 1984 года договорился с ними о прекращении огня на один год.