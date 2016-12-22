В Дагестане во время спецоперации убили боевика

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Хасавюртовском районе Дагестана убит боевик, причастный к преступлениям террористической направленности. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

По данным НАК, спецназ ФСБ России блокировал бандита на окраине села Эндирей. Боевик отказался сложить оружие и сдаться, а также открыл огонь по силовикам и был убит в ходе перестрелки. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. На месте проведения операции в окрестностях села обнаружены оружие, боеприпасы и самодельные взрывное устройство.

По данным НАК, убитый боевик был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в частности убийству в Кизилюртовском районе республики сотрудников полиции. Как указывает ведомство, он входил в состав банды сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Источник ТАСС в силовых структурах Дагестана указал, что убитый боевик был последним членом так называемой эндиреевской бандгруппы, члены которой взорвали могилу шейха Саида Афанди Чиркейского и обстреляли полицейских. Источник уточнил, что боевик вступил в бандгруппу в мае этого года.

Могилу шейха, погибшего в результате самоподрыва террористки-смертницы в Дагестане в 2012 году, разрушили в мае. Позднее ее удалось восстановить.