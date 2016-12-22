ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,10 65,51 EUR Нал. 76,32 74,71 USD Бирж. 66,37 -0,50 EUR Бирж. 75,60 -0,50 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3327,81 -390,39 IMOEX 2431,29 +0,79% RTSI 1157,94 +2,10% Brent 63,23 +6,25% DJIA 24605,30 -1,37% Nasdaq 7074,79 -1,58%
Хворостовского посмертно номинировали на «Грэмми»
Лента новостей
Суд арестовал экс-главу РАО Федотова по новому делу 19:43, Общество Глава МИД Косово поспорил с Лавровым о главном очаге проблем в регионе 19:42, Политика Роскомнадзор начал блокировать сайт Навального «Умное голосование» 19:42, Общество Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 19:11, РБК и Barilla Кочарян назвал решение о своем аресте «личной расправой» 19:08, Политика Биатлонист Логинов принес России первую медаль в новом сезоне Кубка мира 19:06, Спорт Проверка Пашиняна: каким будет новый парламент Армении 19:03, Политика Хворостовского посмертно номинировали на «Грэмми» 18:58, Общество Чехия отчиталась о раскрытии сети агентов российской спецслужбы 18:51, Политика Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 18:40, РБК и EXMO Мосгорсуд сократил срок ареста 77-летнему правозащитнику Пономареву 18:29, Общество У Турчака появится новый заместитель по идеологии 18:28, Политика Рынок станет безопаснее: в США представили криптовалютные законопроекты 18:26, Крипто Путин назначил сотрудника «Росатома» главой Сахалина 18:26, Политика Минпросвещения сократило федеральный перечень учебников на 37% 18:23, Общество Трамп предложил бывшую тележурналистку на должность постпреда США при ООН 18:22, Политика Как приготовить стейк-салат в стиле Юго-Восточной Азии 18:18, РБК и Белая Дача На станции «Минская» в метро Москвы пассажир погиб после падения на пути 18:13, Общество Самые популярные города мира: рейтинг 2018 года 18:10, Стиль РФС назвал имя нового тренера молодежной сборной по футболу 18:04, Спорт Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в центре Москвы 17:58, Общество Рабочие нашли на улице Дурова в Москве массовое захоронение XVII века 17:42, Общество Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти 17:40, Бизнес Разыскиваемого племянника экс-президента Армении нашли в Праге 17:39, Общество Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 17:26, РБК и Thomson Reuters Капитализация рынка криптовалют снизилась на 50,5% за месяц 17:18, Крипто Нефть подорожала на 5% на фоне сообщений о новой сделке с ОПЕК 17:06, Экономика Сопредседателя «Другой России» приговорили к трем годам колонии 17:01, Общество
Хворостовского посмертно номинировали на «Грэмми»
Общество, 18:58
0
Хворостовского посмертно номинировали на «Грэмми»

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучшая запись оперного произведения» за исполнение оперы Верди «Риголетто». Полный список номинантов опубликован на сайте премии.

Награда присуждается дирижеру, основным исполнителям и продюсеру альбома. Вместе с Хворостовским на премию номинирован дирижер Константин Орбелян.

В главной категории «Запись года» на премию номинированы сингл Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера, All the Stars Кендрика Ламара и SZA, I Like It хип-хоп-исполнительницы Cardi B (Белкалис Альманзар), Bad Bunny и Джея Бальвина и другие.

Композитор Рэнди Ньюман получил «Грэмми» за песню о Путине
Общество

Ранее «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» получил российский пианист Даниил Трифонов. Он был удостоен этой награды за запись пластинки Transcendental.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет. 

«Я всегда рушил стереотипы»: каким был Дмитрий Хворостовский Еще 5 фото
Фотогалерея

Теги: Дмитрий Хворостовский , музыка , «Грэмми»
Главное
Суд арестовал экс-главу РАО Федотова по новому делу Общество
Материалы по теме
Композитор Рэнди Ньюман получил «Грэмми» за песню о Путине Общество
Российский пианист Трифонов завоевал «Грэмми» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter