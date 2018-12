Хворостовского посмертно номинировали на «Грэмми»

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучшая запись оперного произведения» за исполнение оперы Верди «Риголетто». Полный список номинантов опубликован на сайте премии.

Награда присуждается дирижеру, основным исполнителям и продюсеру альбома. Вместе с Хворостовским на премию номинирован дирижер Константин Орбелян.

В главной категории «Запись года» на премию номинированы сингл Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера, All the Stars Кендрика Ламара и SZA, I Like It хип-хоп-исполнительницы Cardi B (Белкалис Альманзар), Bad Bunny и Джея Бальвина и другие.

Ранее «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» получил российский пианист Даниил Трифонов. Он был удостоен этой награды за запись пластинки Transcendental.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет.