ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,23 66,27 EUR Нал. 76,40 75,36 USD Бирж. 66,44 -0,43 EUR Бирж. 75,79 -0,31 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3432,80 -353,70 IMOEX 2426,49 +0,59% RTSI 1150,62 +1,46% Brent 61,48 +3,31% DJIA 24947,67 -0,32% Nasdaq 7188,26 +0,42%
Экс-судья получила 7 лет колонии за махинации с землей по «делу Цапков»
Лента новостей
Половина россиян сочла нужным ответ на введение Киевом военного положения 16:21, Общество Суд в Крыму арестовал адвоката одного из украинских моряков 16:15, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 15:56, РБК и ГТЛК Филиппины отказались от российских вертолетов из-за американских санкций 15:55, Политика В Кремле объяснили претензии к Сокурову «инициативой на месте» 15:53, Политика Экс-судья получила 7 лет колонии за махинации с землей по «делу Цапков» 15:48, Общество Суд в Армении разрешил арестовать экс-президента Кочаряна 15:44, Политика СМИ узнали о планах «Спартака» подписать полузащитника «Краснодара» 15:35, Спорт Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах 15:34, Бизнес Впервые в истории более половины землян получили доступ к интернету 15:34, Технологии и медиа Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 15:32, РБК и Белая Дача Кабмин попросил до конца года изменить порядок оплаты штрафов ГИБДД 15:31, Общество Москалькова вступилась за Льва Пономарева 15:27, Общество Спрос с государства: как рост доходов граждан может помочь экономике 15:21, Мнение ФСИН начала проверку после публикаций новых фотографий Цеповяза 15:16, Общество Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 15:15, РБК и Whirlpool Кириенко назвал глупостью отмену рэп-концертов 15:10, Общество Старый новый: что происходит с криптовалютой 15:08, Крипто Замминистра отверг причастность МВД к отменам рэп-концертов 14:59, Общество В Турции назвали дату начала суда по делу об убийстве российского посла 14:53, Политика У российского Sbarro сменился владелец 14:48, Бизнес Авиакомпания Utair начала переговоры с банками о реструктуризации долгов 14:39, Бизнес Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 14:38, РБК и Huawei Мейвезер исключил проведение боя с Нурмагомедовым по правилам ММА 14:38, Спорт Власти отменили тендер на электрификацию Крымского моста 14:36, Бизнес В якутской колонии заключенные объявили голодовку и зашили себе рты 14:33, Общество В самом северном районе Карелии ввели режим ЧС из-за остановки котельных 14:08, Общество Reuters узнал о готовности России увеличить сокращение нефтедобычи 14:04, Экономика
Экс-судья получила 7 лет колонии за махинации с землей по «делу Цапков»
Общество, 15:48
0
Экс-судья получила 7 лет колонии за махинации с землей по «делу Цапков»

Суд приговорил бывшую судью арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб. по делу о мошенничестве с землями Надежды Цапок. Об этом «РБК Ростов»  сообщил адвокат Генрих Хачатуров.

По версии следствия, Мартынова в 2011–2012 годах получила от совладельцев ростовского концерна «Покровский» 40 млн руб. за помощь в приобретении права на земельные участки сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края (ранее земли частично принадлежали Надежде Цапок, матери осужденного за многочисленные убийства главаря ОПГ Сергея Цапка). Взятые на себя обязательства судья не выполнила, оформив землю на родственников.

Сама Мартынова не отрицала, что участвовала в переговорах, но утверждала, что не получала денег от акционеров «Покровского».

На бывшую судью завели уголовное дело о махинациях с землей Надежды Цапок
Политика

В отношении судьи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Светлану Мартынову арестовали в июне 2017 года.

Расследование дела банды Сергея Цапка началось после того, как в ноябре 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек.
В 2013 году члены банды были приговорены к различным срокам — от 19 лет колонии до пожизненного заключения. Сам Цапок летом 2014 года скончался в изоляторе. В 2016 году Надежда Цапок была осуждена за мошенничество с землей и приговорена к 7,5 года колонии.
 

Теги: Приговор , Надежда Цапок
Главное
В Кремле объяснили претензии к Сокурову «инициативой на месте» Политика
Материалы по теме
На бывшую судью завели уголовное дело о махинациях с землей Надежды Цапок Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter