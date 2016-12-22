Экс-судья получила 7 лет колонии за махинации с землей по «делу Цапков»

Суд приговорил бывшую судью арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб. по делу о мошенничестве с землями Надежды Цапок. Об этом «РБК Ростов» сообщил адвокат Генрих Хачатуров.

По версии следствия, Мартынова в 2011–2012 годах получила от совладельцев ростовского концерна «Покровский» 40 млн руб. за помощь в приобретении права на земельные участки сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края (ранее земли частично принадлежали Надежде Цапок, матери осужденного за многочисленные убийства главаря ОПГ Сергея Цапка). Взятые на себя обязательства судья не выполнила, оформив землю на родственников.

Сама Мартынова не отрицала, что участвовала в переговорах, но утверждала, что не получала денег от акционеров «Покровского».

В отношении судьи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Светлану Мартынову арестовали в июне 2017 года.

Расследование дела банды Сергея Цапка началось после того, как в ноябре 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек.

В 2013 году члены банды были приговорены к различным срокам — от 19 лет колонии до пожизненного заключения. Сам Цапок летом 2014 года скончался в изоляторе. В 2016 году Надежда Цапок была осуждена за мошенничество с землей и приговорена к 7,5 года колонии.

