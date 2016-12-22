В самом северном районе Карелии ввели режим ЧС из-за остановки котельных

В Лоухском районе Карелии, расположенном на севере республики на границе с Мурманской областью, введен режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива на котельных в поселках Лоухи и Чупа. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте районной администрации.

В администрации уточнили ТАСС, что запас угля и мазута в котельных закончился 6 декабря, в этот день их работа была приостановлена.

Администрация рекомендовала руководителям детских садов и школ использовать электрообогреватели, либо приостановить занятия, если температура в помещениях упала ниже нормы.

В ООО «Карелэнергоресурс», которому принадлежат котельные, агентству сообщили, что вопрос с топливом решается.

Температура воздуха в Лоухи составляет 7 декабря минус 3 градуса — минус 5 градусов.