Роскачество дало советы по выбору новогодней елки

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать новогоднюю елку, не навредив природе. Об этом сообщается на сайте организации.

Как пишут эксперты, экологи советуют выбирать живое дерево, которое лучше приобретать в лесничествах, магазинах и на легальных елочных базарах. «Выращивание десяти натуральных елок на специальной плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной», — приводятся в сообщении слова экотренера, участника движения «Раздельный сбор» Марины Шалгинских. Кроме того, живые ели можно сдавать в специальные пункты приема для дальнейшей переработки.

У продавца на легальном елочном базаре должны быть разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, прайс-лист, линейка для замера дерева, упаковочный материал и книга отзывов и предложений, подчеркивается в сообщении Роскачества.

При выборе между елью и сосной эксперты советуют обращать внимание на достоинства и недостатки: у ели стойкий хвойный аромат, но она быстрее и легче осыпается. Сосна стоит дешевле, иголки дольше остаются на ветках, но минус — большое количество смолы. Также в продаже можно найти нормандские ели и датские пихты.

Ветки дерева должны быть эластичными и легко гнуться, а ствол — покрыт иголками. Если на срезе ствола есть широкая темная кайма, дерево простоит недолго, отмечают эксперты.

Искусственную елку Роскачество советует покупать в крупных супермаркетах, магазинах и специализированных торговых точках. Качественная искусственная елка не имеет запаха, хвоя с нее не осыпается. На упаковке должна быть информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ, информация об обработке дерева антивоспламеняющимися веществами, а также дата изготовления, информация об производителе и контакты.