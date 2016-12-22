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В Кемеровской области два человека погибли и 20 пострадали из-за морозов
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В Кемеровской области два человека погибли и 20 пострадали из-за морозов
Общество, 09:17
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В Кемеровской области два человека погибли и 20 пострадали из-за морозов

За прошедшие сутки в Кемеровской области из-за сильных морозов погибли два человека, не менее 20 пострадали. Об этом сообщает региональный департамент охраны здоровья населения со ссылкой на кемеровский центр медицины катастроф.

«По трем обращениям холодовые травмы получены в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

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Общество

В департаменте отметили, что больше всего обращений было зарегистрировано в Кемерово — пять. В Новокузнецке, Юрге, Прокопьевске, Мариинске, Анжеро-Судженске и Тисульском районе — по два обращения. Также по одному обращению было зарегистрировано в  Краснобродском, Гурьевске, Таштаголе, Киселевске и Крапивинском районе.

«Двух человек в Юрге и в Кемерово спасти не удалось. Они скончались до приезда врачей. 13 человек госпитализированы», — отметили в ведомстве.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», в дневные часы в разных районах Кемеровской области столбики термометров показывают от минус 18 градусов до минус 26 градусов. В ночное время температура воздуха максимально опускается до минус 40 градусов.

Теги: Кемеровская область , переохлаждение , погибшие
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