Президент Coca-Cola возглавит ее совет директоров

Президента и главного исполнительного директора Coca-Cola Джеймса Куинси избрали главой совета директоров компании. Об этом сообщается на сайте Coca-Cola. Он заменит уходящего на пенсию Мухтара Кента, который ранее также был CEO компании.

Назначение Куинси должны утвердить акционеры на собрании в апреле 2019 года.

При этом 1 января 2019 года президентом и главным операционным директором компании станет Брайан Смит. Coca-Cola также объявила, что бывший сенатор США Сэм Нанн уйдет из совета директоров компании, в котором он состоял на протяжении 22 лет.

Мухтар Кент начал работу в Coca-Cola в 1978 году. С 2009 по 2017 годы он занимал должность гендиректора компании. Джеймс Куинси присоединился к Coca-Cola в 1996 году. Он занимал должности президента подразделения в Мексике, а также в Европе. Куинси стал генеральным директором компании в 2017 году.