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СМИ узнали о плане Усманова построить жилье на месте здания «Коммерсанта»
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СМИ узнали о плане Усманова построить жилье на месте здания «Коммерсанта»
Бизнес, 06 дек, 23:44
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СМИ узнали о плане Усманова построить жилье на месте здания «Коммерсанта»

Владелец холдинга «Коммерсантъ» Алишер Усманов построит на месте бывшего здания издательского дома «Коммресантъ» в Москве жилой комплекс площадью более чем 30 тыс. км. м. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух брокеров и сотрудника мэрии Москвы.​

Представитель Москомстройинвеста рассказал, что собственником здания в настоящий момент является ЗАО «Врубеля 4». По данным СПАРК, ее совладельцами являются ООО «Коммерсантъ Холдинг» (99,9%) и зарегестрированная на кипре Kommersant Holding Limited (0,1%), бенефициаром является Усманов.

Газета пишет, что жилой комплекс на месте дома будет оснащен подземной автостоянкой. Сотрудник мэрии Москвы сообщил, что компания получила свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения проекта в конце ноября.

Часть здания была снесена 5 декабря.

В декабре 2015 года Усманов стал единственным прямым владельцем ООО «Коммерсант Холдинг».

Теги: Алишер Усманов , «Коммерсантъ» , жилой комплекс
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