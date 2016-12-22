Умерла народная артистка Галина Анисимова

Галина Анисимова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Галина Анисимова умерла 6 декабря, сообщила РБК пресс-атташе Театра Маяковского Олеся Вартанова.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 90-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Галина Александровна Анисимова», — рассказала она.

Актриса родилась в 1929 году. Она училась во ВГИКе на курсе Бориса Бабочкина и Нины Алисовой и позже перешла в Театральное училище имени Бориса Щукина, которое окончила в 1952 году. В том же году Анисимова стала актрисой Театра Маяковского. В 1980 году она стала народной артисткой РСФСР.

«До последнего Галина Александровна блистала на сцене родного театра в спектаклях текущего репертуара, репетировала в премьерной постановке, активно участвовала в жизни театра», — рассказала пресс-атташе.

В частности, она играла в таких спектаклях, как «Маяковский идет за сахаром», «Мертвые души», «Женитьба» и «Плоды просвещения».