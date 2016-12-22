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Эксперты выбрали главный цвет 2019 года
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Эксперты выбрали главный цвет 2019 года
Общество, 14:58
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Эксперты выбрали главный цвет 2019 года

Международный исследовательский институт Pantone назвал главным цветом наступающего 2019 года оттенок «живой коралл» (Living Coral; 16-1546). Об этом сообщается в Instagram организации.

https://www.instagram.com/p/BrB7lRBgqv8/

Отмечается, что этот цвет отражает «внутреннюю потребность в оптимизме и радостных достижениях».

Цветом 2018 года был признан «ультрафиолет» (Ultra Violet).

Компания Pantone Inc в 1963 году разработала стандартизованную систему подбора цвета, где используется цифровая идентификация цветов. Эталонные пронумерованные цвета печатают в специальном каталоге.

Теги: цвет , эксперты
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