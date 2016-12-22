Знакомые рассказали о пришедшем в школу с ножом старшекласснике

Знакомые ученика школы №1359 в Жулебино, который пришел в образовательное заведение с ножом, рассказали РБК о его характере.

«Насчет Д. могу сказать, что он всегда был очень странный. Постоянно был замкнутый, смотрел все время в одну точку, ни с кем не общался», — рассказал РБК один из знакомых подростка.

Бывшая одноклассница школьника отметила, что молодой человек всегда вел себя странно. ​«Д. — мой бывший одноклассник, он всегда был очень странным и угрожал. Еще в прошлом году говорил: «Я вас всех убью», — рассказала девушка.

Она добавила, что из-за инцидента эвакуирована только начальная школа, старшеклассники продолжают учиться. ​По словам еще нескольких учеников школы, занятия в другом корпусе продолжаются, несмотря на инцидент.

6 декабря учащийся школы в Жулебино пришел в учебное заведение с ножом и стал угрожать учителям. Источник РБК в ГУ МВД заявил, что подросток проходил курс лечения у психиатра. На место прибыла полиция, с молодым человеком были начаты переговоры.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter, что угрозы для окружающих подросток не представляет, он был изолирован от других школьников.