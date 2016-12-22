Трампу потребовался кортеж для поездки на 230 м

Президент США Дональд Трамп воспользовался лимузином и кортежем из семи автомобилей, чтобы проехать расстояние 250 ярдов (около 230 м) и встретиться с семьей Джорджа Буша-младшего, сообщает The Washington Post.
Трамп с женой Меланией прибыли в официальную резиденцию для гостей Белого дома Блэр-хаус вечером 4 ноября и провели с семьей Буша 23 минуты. По завершении встречи президент и его жена вновь отправились домой в сопровождении кортежа. Для короткой поездки пришлось перекрывать улицу и задействовать президентский лимузин.
Блэр-хаус расположен напротив Белого дома. Как подчеркивает издание, предшественник Трампа Барак Обама обычно преодолевал это расстояние пешком.
Советники Белого дома не ответили WP, почему Трамп воспользовался лимузином и было ли это связано с соображениями безопасности.