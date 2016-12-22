Администрация школы подтвердила инцидент со старшеклассником
Общество, 10:45
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Администрация школы подтвердила инцидент со старшеклассником
Председатель управляющего совета школы №1359 на юго-востоке Москвы Александр Валов подтвердил РБК информацию об инциденте в школе, не уточнив подробности.
«Ситуация подтверждается с учеником 10-го класса. Никого он не взял в заложники. Там директор, с ним [учеником] работают психологи, подтянуты силы полиции, карета скорой помощи на месте. Все там под контролем. Большей информацией я сейчас не располагаю», — сообщил он.
Ранее источник ТАСС сообщил, что в одной из школ на юго-востоке Москвы ученик пришел с ножом на занятия и стал угрожать учителям. В пресс-службе ГУ МВД РБК сообщили, что в полицию поступило сообщение о школьнике, угрожающем причинить себе телесные повреждения. С учеником ведутся переговоры.