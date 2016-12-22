ЦБ аннулировал лицензии у двух банков
Финансы, 10:19
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ЦБ аннулировал лицензии у двух банков
Банк России 6 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Экономикс-банка, говорится в сообщении регулятора.
Сделано это по ходатайству руководства финансовой организации, которое приняло решение о добровольном прекращении работы.
В ЦБ указали, что Экономикс-банк, который занимал 424-е место в банковской системе страны, располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
Также лицензия по аналогичной причине аннулирована у краснодарского Си Ди Би Банка, занимавшего 469-е место в банковской системе страны.
Регулятор указал, что аннулирование лицензии является страховым случаем.